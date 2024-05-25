Самодиагностика: измеряем сатурацию или процент насыщения крови кислородом

Для проведения "ногтевого теста" необходимо надавить на ногтевую пластину пациента на 5-10 секунд, что временно отбелит ноготь.
Затем ослабьте давление и оцените, сколько времени понадобится ногтевой пластине, чтобы вернуться к нормальному розовому цвету.
Если этот процесс занимает более 3-4 секунд, то это может указывать на плохое кровообращение и гипоксию, что может быть признаком шока.
Второй вариант теста на сатурацию предполагает сделать медленный вдох и посчитать до 30. Если во время вдоха вы успели посчитать до 7- 10, то сатурация в организме не превышает 95%.
В любом случае при проблемах с дыханием рекомендуется обратиться к специалисту.
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