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Сколько калорий тратит человек в день ничего не делая?

Ничего не делаете: вот сколько калорий вы теряете

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Спорт

В состоянии покоя люди в среднем сжигают около 1 ккал в минуту.

Сколько калорий тратит человек в день ничего не делая

Это значит, что если вы полностью расслаблены и ничего не делаете, за час будет сожжено примерно 60 ккал.

В среднем человеческий организм расходует около 1,2-1,5 тыс. калорий в день на обеспечение базового обмена веществ, который контролирует работу внутренних органов и систем организма.

Употребление в пищу продуктов с избытком калорий может привести к тому, что количество сожженных калорий значительно превысит количество затраченных калорий. Это может привести к чрезмерному набору веса и развитию различных заболеваний.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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