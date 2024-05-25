Сколько калорий тратит человек в день ничего не делая?

Ничего не делаете: вот сколько калорий вы теряете

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В состоянии покоя люди в среднем сжигают около 1 ккал в минуту.

Сколько калорий тратит человек в день ничего не делая

Это значит, что если вы полностью расслаблены и ничего не делаете, за час будет сожжено примерно 60 ккал.

В среднем человеческий организм расходует около 1,2-1,5 тыс. калорий в день на обеспечение базового обмена веществ, который контролирует работу внутренних органов и систем организма.

Употребление в пищу продуктов с избытком калорий может привести к тому, что количество сожженных калорий значительно превысит количество затраченных калорий. Это может привести к чрезмерному набору веса и развитию различных заболеваний.