Зумба: танец солнца против хандры и лишнего веса

От лишнего веса попробуйте танец зумба

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Зумба — это энергичная и эффективная танцевальная фитнес-тренировка, направленная на сжигание жира и поддержание всех групп мышц в форме.

30 минут ZUMBA® - Тренируйся дома каждый день!

Оно выполняется в форме танца, благодаря чему вы не только приобретете стройное и подтянутое тело, но и научитесь гибким и соблазнительным движениям.

Преимущества Зумбы:

Улучшает настроение.

Расслабленные движения способствуют развитию физической грации и повышению самооценки.

Поддерживайте мышечный тонус, поскольку движения помогают проработать все группы мышц.

Улучшает сердечно-легочную функцию.

Список противопоказаний

Общие противопоказания к занятиям спортом.

Обострение хронического заболевания.

Температура тела высокая.

Ранения.

Различная степень тяжести и сроки реабилитации после травм.

Заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов и костей.

Сердечно-сосудистые заболевания и т. п.