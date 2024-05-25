Зумба: танец солнца против хандры и лишнего веса
От лишнего веса попробуйте танец зумба
1:03
Зумба — это энергичная и эффективная танцевальная фитнес-тренировка, направленная на сжигание жира и поддержание всех групп мышц в форме.
30 минут ZUMBA® - Тренируйся дома каждый день!
Оно выполняется в форме танца, благодаря чему вы не только приобретете стройное и подтянутое тело, но и научитесь гибким и соблазнительным движениям.
Преимущества Зумбы:
- Улучшает настроение.
- Расслабленные движения способствуют развитию физической грации и повышению самооценки.
- Поддерживайте мышечный тонус, поскольку движения помогают проработать все группы мышц.
- Улучшает сердечно-легочную функцию.
Список противопоказаний
- Общие противопоказания к занятиям спортом.
- Обострение хронического заболевания.
- Температура тела высокая.
- Ранения.
- Различная степень тяжести и сроки реабилитации после травм.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов и костей.
- Сердечно-сосудистые заболевания и т. п.
Новости о спорте
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру