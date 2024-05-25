Причина и следствие: почему ваши бедра набирают вес

Основные причины — избыток эстрогена и генетически запрограммированная форма тела (чаще всего ожирением внутренней поверхности бедер страдают женщины с "грушевидной" фигурой).
Кроме того, к появлению лишних сантиметров могут привести следующие провоцирующие факторы: неправильное (чрезмерное) питание.
Недостаточная физическая активность (сидячая работа, отсутствие занятий спортом).
Заболевания, связанные с нарушениями обмена веществ и кровообращения, являются проблемами, которые необходимо решать, особенно представительницам слабого пола. Это связано с гормональными особенностями женского организма. Бедра — одно из мест отложения жира.
Любая физическая активность приводит к увеличению затрат энергии.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.