Причина и следствие: почему ваши бедра набирают вес

Почему появляется жир на бедрах?

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Основные причины — избыток эстрогена и генетически запрограммированная форма тела (чаще всего ожирением внутренней поверхности бедер страдают женщины с "грушевидной" фигурой).

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Кроме того, к появлению лишних сантиметров могут привести следующие провоцирующие факторы: неправильное (чрезмерное) питание.

Недостаточная физическая активность (сидячая работа, отсутствие занятий спортом).

Заболевания, связанные с нарушениями обмена веществ и кровообращения, являются проблемами, которые необходимо решать, особенно представительницам слабого пола. Это связано с гормональными особенностями женского организма. Бедра — одно из мест отложения жира.

Эффективные тренировки для нивелирования жирных отложений на бедрах:

Любая физическая активность приводит к увеличению затрат энергии.

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