Супер- упражнения от жира на внутренней поверхности бедра
Избавляемся от жира на бедрах: быстро и эффективно
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Забудьте о строгих низкокалорийных диетах. Попробуйте данные упражнения для уменьшения лишнего жира на бедрах.
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В дополнение к упражнениям рекомендуем умеренно сократить количество калорий. Обратите внимание на качество еды. Включайте только необходимое количество полезных углеводов, жиров и белков.
Приседания "Плие"
- Расставьте ноги шире таза
- Разверните колени в стороны и поверните пальцы ног примерно на 60 градусов.
- Приседайте до тех пор, пока бедра не станут параллельны полу.
- Выполните приседание с прямой спиной и слегка отведите таз назад.
Подъем ноги из положения лежа на боку
- ложитесь на бок;
- ногу, которая сверху, согните и поставьте стопой на пол;
- ногу, которая снизу, оторвите от пола, а затем верните в исходное положение.
- Повторите 12, 15 или 20 раз до утомления.
Разведение ног лежа на спине
- Положение лёжа на спине, поднимите ноги до вертикального положения и сомкните их;
- бедра перпендикулярно полу, а колени должны быть прямыми (под таз для удобства положите ладони);
- разведите бедра в стороны на максимальный угол, а затем сведите вместе.
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Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру