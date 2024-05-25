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Супер- упражнения от жира на внутренней поверхности бедра

Избавляемся от жира на бедрах: быстро и эффективно

1:18
Спорт

Забудьте о строгих низкокалорийных диетах. Попробуйте данные упражнения для уменьшения лишнего жира на бедрах.

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В дополнение к упражнениям рекомендуем умеренно сократить количество калорий. Обратите внимание на качество еды. Включайте только необходимое количество полезных углеводов, жиров и белков.

Приседания "Плие"

  • Расставьте ноги шире таза
  • Разверните колени в стороны и поверните пальцы ног примерно на 60 градусов.
  • Приседайте до тех пор, пока бедра не станут параллельны полу.
  • Выполните приседание с прямой спиной и слегка отведите таз назад.

Подъем ноги из положения лежа на боку

  • ложитесь на бок;
  • ногу, которая сверху, согните и поставьте стопой на пол;
  • ногу, которая снизу, оторвите от пола, а затем верните в исходное положение.
  • Повторите 12, 15 или 20 раз до утомления.

Разведение ног лежа на спине

  • Положение лёжа на спине, поднимите ноги до вертикального положения и сомкните их;
  • бедра перпендикулярно полу, а колени должны быть прямыми (под таз для удобства положите ладони);
  • разведите бедра в стороны на максимальный угол, а затем сведите вместе.
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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