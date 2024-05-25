Супер- упражнения от жира на внутренней поверхности бедра

Избавляемся от жира на бедрах: быстро и эффективно

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Забудьте о строгих низкокалорийных диетах. Попробуйте данные упражнения для уменьшения лишнего жира на бедрах.

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В дополнение к упражнениям рекомендуем умеренно сократить количество калорий. Обратите внимание на качество еды. Включайте только необходимое количество полезных углеводов, жиров и белков.

Приседания "Плие"

Расставьте ноги шире таза

Разверните колени в стороны и поверните пальцы ног примерно на 60 градусов.

Приседайте до тех пор, пока бедра не станут параллельны полу.

Выполните приседание с прямой спиной и слегка отведите таз назад.

Подъем ноги из положения лежа на боку

ложитесь на бок;

ногу, которая сверху, согните и поставьте стопой на пол;

ногу, которая снизу, оторвите от пола, а затем верните в исходное положение.

Повторите 12, 15 или 20 раз до утомления.

Разведение ног лежа на спине

Положение лёжа на спине, поднимите ноги до вертикального положения и сомкните их;

бедра перпендикулярно полу, а колени должны быть прямыми (под таз для удобства положите ладони);

разведите бедра в стороны на максимальный угол, а затем сведите вместе.