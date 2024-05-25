Эффективные тренировки для ног: топ лучших упражнений

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Спорт

Разберем три эффективных упражнений для мышц ног.

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ НОГ И ЯГОДИЦ / Без прыжков, выпадов и приседаний дома *ДО ЖЖЕНИЯ*

Упражнение № 1. Прыжки на скакалке

Регулярные упражнения укрепляют позвоночник и ноги, особенно лодыжки.
Прыжки со скакалкой — мощный кардиостимулятор. Прыжки улучшают работу сердца и сосудов, а также развивают легкие.

Прыжки на скакалке имеют смысл для:

  • Детей и молодежи: помогает укрепить кости и быстрее нарастить мышечную массу.

Так, обычная скакалка — это профилактика растяжений голеностопного сустава и профилактика остеопороза у взрослых.

Но помните, что все упражнения стоит выполнять в умеренном количестве и перед началом упражнений убедиться в отсутствии противопоказаний.

Упражнение № 2. Выпады

При выполнении выпада одна нога выносится вперед, а другая остается на месте. В этот момент согните оба колена, образуя угол примерно в 90 градусов между бедром и голенью передней ноги.

Это движение активно задействует мышцы ягодиц.

Упражнение № 3. Приседания

Приседания прорабатывают несколько крупных групп мышц. При выполнении этого упражнения активно задействуются ягодицы, передняя и внутренняя поверхность бедер.

Мышцы спины и живота выполняют стабилизирующую функцию, удерживая позвоночник в прямом положении.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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