Секреты принятия ванны для похудения и омоложения

Солевая ванна с содой для похудения

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

В этой статье мы рассмотрим, как можно использовать ванну для похудения. Ванна может стать отличным инструментом в борьбе за стройную фигуру, если правильно подойти к процедуре.

Горячая ванна сжигает столько же калорий, сколько 30-минутная прогулка

Прежде всего, важно отметить, что вода способствует улучшению кровообращения и метаболизма, что в свою очередь помогает сжигать жиры. Для достижения максимального эффекта, рекомендуется принимать ванну с добавлением морской соли или эфирных масел, которые стимулируют обменные процессы в организме.

Кроме того, можно проводить массаж в воде с использованием специальных массажных щеток или губок. Это поможет улучшить кровообращение, укрепить кожу и улучшить тонус мышц.

Не забывайте о правильной температуре воды — она не должна быть слишком горячей, чтобы не вызвать стресс для организма, но и не слишком холодной, чтобы не замедлить обмен веществ. Помните, что для принятия ванны имеются противопоказания.

Добавьте в ванну 150-300 г соли и 125-200 г обычной пищевой соды.

Процесс принятия ванны занимает 10 минут. За 1,5-2 часа до купания рекомендуется ничего не есть.

И конечно, не забывайте о правильном питании и регулярных тренировках. Ванна — это лишь дополнительное средство в борьбе за стройную фигуру.