Какие ошибки мешают похудеть: ответ тренера Акулины Бахтуриной

Вот, что вам мешает похудеть: ответ дан тренером

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Эксперты предупреждают, что борьба с лишним весом — сложный процесс и зачастую окружен мифами и заблуждениями.

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"Российская газета" рассказывает о самых частых ошибках в борьбе с лишним весом со ссылкой на старшего тренера международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулину Бахтурину.

Первая ошибка

Ежедневные интенсивные тренировки не приведут к быстрому похудению, но приведут к переутомлению и ослаблению иммунитета.

Идеальный график для тренировок — примерно 1-часовые тренировки 2-3 раза в неделю. В остальное время вам следует быть физически активными, например, ходить, (легко) бегать трусцой или ездить на велосипеде.

Вторая ошибка

Однообразное упражнение или тренировки. Важно выбирать разнообразные упражнения, и упражнения, как правило, должны доставлять удовольствие.

Третья ошибка

Нельзя игнорировать питание во время тренировки. Вместо того, чтобы начинать занятие натощак, съешьте что-нибудь минимум за 30 минут до занятия. Оптимальный интервал приема пищи — за час до тренировки.

После тренировки следует избегать тяжелой пищи.

Четвертая ошибка

Помните, что даже самые высокие нагрузки и интенсивные тренировки будут неэффективны, если вы не скорректируете свой рацион. 80% успеха зависит от питания и только 20% от тренировок.