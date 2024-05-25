Какие ошибки мешают похудеть: ответ тренера Акулины Бахтуриной

Эксперты предупреждают, что борьба с лишним весом — сложный процесс и зачастую окружен мифами и заблуждениями.
"Российская газета" рассказывает о самых частых ошибках в борьбе с лишним весом со ссылкой на старшего тренера международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулину Бахтурину.
Ежедневные интенсивные тренировки не приведут к быстрому похудению, но приведут к переутомлению и ослаблению иммунитета.
Идеальный график для тренировок — примерно 1-часовые тренировки 2-3 раза в неделю. В остальное время вам следует быть физически активными, например, ходить, (легко) бегать трусцой или ездить на велосипеде.
Однообразное упражнение или тренировки. Важно выбирать разнообразные упражнения, и упражнения, как правило, должны доставлять удовольствие.
Нельзя игнорировать питание во время тренировки. Вместо того, чтобы начинать занятие натощак, съешьте что-нибудь минимум за 30 минут до занятия. Оптимальный интервал приема пищи — за час до тренировки.
После тренировки следует избегать тяжелой пищи.
Помните, что даже самые высокие нагрузки и интенсивные тренировки будут неэффективны, если вы не скорректируете свой рацион. 80% успеха зависит от питания и только 20% от тренировок.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.