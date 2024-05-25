Как правильно выбрать коврик для йоги и медитации: для дома или улицы

Основные параметра для выбора коврика для йоги

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбор спортивного инвентаря — ответственный процесс.

Качество продуктов, которые вы используете, может повлиять на ваш опыт тренировок и даже на ваши результаты.

Как выбрать КОВРИК ДЛЯ ЙОГИ | Каучуковый мат | коврик для йога chilelavida

Коврики для занятий спортом должны быть соответствующего размера и толщины и не должны скользить по поверхности.

В противном случае вы будете заняты не совершенствованием своего тела во время тренировок, а попытками решить проблемы, связанные с дискомфортом.

Материал коврика для йоги

Прочность, стабильность, вес и гибкость продукта зависят от продукта.

Каучук натуральный

Экологически чистый и безопасный материал (без токсичного запаха, без плесени). Превосходное сцепление (нескользящее) и амортизация. Такие коврики эластичны, плотны и имеют длительный срок службы.

ПВХ Поливинилхлорид

Один из самых популярных материалов для изготовления разнообразного спортивного инвентаря.

Коврики для йоги также изготавливаются из этого материала и бывают разных ценовых категорий. Тонкий и доступный вариант. Он легкий, эластичный и приятный на ощупь. Однако он имеет короткий срок службы и склонен к разрывам.

TПЭ

Мат из термопластичного эластомера идеально подходит для тех, кто только начал заниматься йогой.

Вы еще не решили, буду ли тренироваться на улице или в помещении. Ищете экономичный и универсальный вариант. При этом на долгий срок службы рассчитывать нельзя.

Хлопок

Тонкий натуральный гипоаллергенный материал, подходящий для тренировок на нескользящих плоских поверхностях. В противном случае он покатится или соскользнет. Также не следует класть на землю хлопчатобумажные коврики.

Длина и ширина

Стандартный размер коврика для йоги составляет 173 или 183 см в длину и 61 см в ширину. Этого достаточно, чтобы комфортно медитировать или выполнять легкие или динамичные упражнения.