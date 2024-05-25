Практическое руководство по снижению калорийности в рационе

Делимся с вами как легко и быстро снизить калорийность рациона. Помните, что для того, чтобы следовать следующим советам, следует проконсультироваться со специалистом.
Это не реклама, а вполне разумный способ снизить потребление жиров. Попробуйте этот метод.
Было бы глупо отказываться от привычного салата с майонезом. Вместо майонеза желательно использовать сметану или греческий йогурт.
Включите в свой рацион больше мясных продуктов, яиц и рыбы.
Если раньше перед обедом вы съедали несколько печенюшек, а теперь перешли на "спортивный" батончик из мюсли и сухофруктов, многого ожидать не стоит. Возможно, вы до сих пор не обращаете внимания на калорийность модных закусок. Кроме того, фруктоза, часто используемая в таких батончиках, эквивалентна сахару.
Таким образом углеводы в вашем ежедневном рационе могут сократиться.
Положите в свое обычное блюдо меньшее количество риса, гречки, макарон. Можете положить обычное количество, а потом съесть только половину.
Однако если вы уже решили изменить свой стиль питания, сделать это проще дома, чем в местном общепите.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.