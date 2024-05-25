Практическое руководство по снижению калорийности в рационе

7 лучших способов сократить калории и избежать голодания

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Делимся с вами как легко и быстро снизить калорийность рациона. Помните, что для того, чтобы следовать следующим советам, следует проконсультироваться со специалистом.

Как уменьшить калорийности питания

Купите распылитель для растительного масла

Это не реклама, а вполне разумный способ снизить потребление жиров. Попробуйте этот метод.

Замените майонез на что-то другое

Было бы глупо отказываться от привычного салата с майонезом. Вместо майонеза желательно использовать сметану или греческий йогурт.

Добавляйте белок в каждый прием пищи

Включите в свой рацион больше мясных продуктов, яиц и рыбы.

Не увлекайтесь "здоровыми" перекусами



Если раньше перед обедом вы съедали несколько печенюшек, а теперь перешли на "спортивный" батончик из мюсли и сухофруктов, многого ожидать не стоит. Возможно, вы до сих пор не обращаете внимания на калорийность модных закусок. Кроме того, фруктоза, часто используемая в таких батончиках, эквивалентна сахару.



Замените часть гарниров овощами

Таким образом углеводы в вашем ежедневном рационе могут сократиться.

Уменьшите порцию

Положите в свое обычное блюдо меньшее количество риса, гречки, макарон. Можете положить обычное количество, а потом съесть только половину.

Домашняя еда

Однако если вы уже решили изменить свой стиль питания, сделать это проще дома, чем в местном общепите.