Как накачать пресс: советы и лучшие упражнения

Мышцы живота облегчают повседневные движения, поддерживают хорошую осанку и улучшают здоровье.
В отличие от подъемов туловища, которые часто путают, здесь корпус перемещается именно за счет сокращения мышц живота, а не сгибания позвоночника.
Инструктаж: лягте на спину, ноги согнуты в коленях и поставлены на пол.
Сцепите руки за головой, но не давите на затылок. Не прижимайте подбородок к груди.
На выдохе напрягите мышцы и поднимите тело от пола до края лопаток.
Будьте осторожны, не дергайтесь и не торопитесь. Упражнения можно выполнять и на фитболе.
Вдохните и верните тело в исходное положение.
Это еще одно активное упражнение для пресса, требующее сильных мышц корпуса для поддержания равновесия.
Инструктаж: ложитесь на спину, ноги вместе и вытянуты перед собой.
Согните колени и поднимите ноги так, чтобы бедра были перпендикулярны полу.
Оторвите лопатки от пола и слегка приподнимите корпус.
Сцепите руки за головой. На выдохе подтяните левое колено к груди, направляя правый локоть к груди.
Вдохните, возвращаясь в исходное положение, и повторите то же самое для другой стороны. Выполняйте упражнение 30 секунд. Повторите цикл 3 раза.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.