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Как накачать пресс: советы и лучшие упражнения

Плоский живот и пресс: простая тренировка

Спорт

Мышцы живота облегчают повседневные движения, поддерживают хорошую осанку и улучшают здоровье. 

САМАЯ СЛОЖНАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ПРЕССА - 10 минут для плоского живота

Упражнения на пресс имеют свои противопоказания, такие как:

  • Грыжа межпозвоночного диска
  • Нарушение расположения внутренних органов.
    травмы спины
  • Реабилитационный период после травмы или операции
  • Повышение температуры
  • Беременность
  • Послеродовой период и т. д.

Классическое упражнение для укрепления мышц живота

В отличие от подъемов туловища, которые часто путают, здесь корпус перемещается именно за счет сокращения мышц живота, а не сгибания позвоночника.

Инструктаж: лягте на спину, ноги согнуты в коленях и поставлены на пол.

Сцепите руки за головой, но не давите на затылок. Не прижимайте подбородок к груди.

На выдохе напрягите мышцы и поднимите тело от пола до края лопаток.

Будьте осторожны, не дергайтесь и не торопитесь. Упражнения можно выполнять и на фитболе.

Вдохните и верните тело в исходное положение.

Упражнение "велосипед"

Это еще одно активное упражнение для пресса, требующее сильных мышц корпуса для поддержания равновесия.

Инструктаж: ложитесь на спину, ноги вместе и вытянуты перед собой.

Согните колени и поднимите ноги так, чтобы бедра были перпендикулярны полу.

Оторвите лопатки от пола и слегка приподнимите корпус.

Сцепите руки за головой. На выдохе подтяните левое колено к груди, направляя правый локоть к груди.

Вдохните, возвращаясь в исходное положение, и повторите то же самое для другой стороны. Выполняйте упражнение 30 секунд. Повторите цикл 3 раза.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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