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Как долго следует стоять на планке людям, которые не имеют опыта в этом виде спорта или начинающим

Сколько необходимо стоять в планке?

0:58
Спорт

Людям, не имеющим опыта в этом виде спорта или начинающим, рекомендуется сначала выполнять упражнение не менее 10 секунд.

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Со временем стоит постепенно увеличивать время, прибавляя по 10 секунд.
120 секунд в планке считается отличным результатом.

За одну тренировку можно выполнять несколько подходов с перерывом примерно в 1 минуту между ними.

Классический вариант планки позволяет выполнить фитнес-тест там, где существуют общепринятые стандарты выполнения упражнения.

Критерии выполнения планки:

Результат:

Плохо 15-30 секунд

Ниже среднего 30-60 секунд

Средне 1-2 минуты

Хорошо 2-4 минуты

Отлично 4-6 минут

Мировой рекорд по планке — 9 часов 38 минут 47 секунд. Этот рекорд выполнил Йозеф Сарек из Чехии.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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