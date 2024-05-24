Как долго следует стоять на планке людям, которые не имеют опыта в этом виде спорта или начинающим

Людям, не имеющим опыта в этом виде спорта или начинающим, рекомендуется сначала выполнять упражнение не менее 10 секунд.
Со временем стоит постепенно увеличивать время, прибавляя по 10 секунд.
120 секунд в планке считается отличным результатом.
За одну тренировку можно выполнять несколько подходов с перерывом примерно в 1 минуту между ними.
Классический вариант планки позволяет выполнить фитнес-тест там, где существуют общепринятые стандарты выполнения упражнения.
Критерии выполнения планки:
Результат:
Плохо 15-30 секунд
Ниже среднего 30-60 секунд
Средне 1-2 минуты
Хорошо 2-4 минуты
Отлично 4-6 минут
Мировой рекорд по планке — 9 часов 38 минут 47 секунд. Этот рекорд выполнил Йозеф Сарек из Чехии.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.