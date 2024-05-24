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Планка: чем полезно это упражнение и как его правильно выполнять

Планка для идеального тела

1:26
Спорт

Планка — это простое и очень популярное силовое упражнение с использованием веса собственного тела.

ПЛАНКА - самое простое и эффективное упражнение для дома!

Его основная цель — удерживать верхнюю часть тела параллельно земле.
Планка выполняется на продолжительное время, а не на повторение, и считается эффективным способом укрепить мышцы живота, рук, спины и ног.

Кроме того, планка улучшает общий тонус тела и помогает преодолеть проблемы с балансом, которые могут привести к травмам дома.

Планка также помогает растягивать мышцы и сухожилия, что влияет на развитие гибкости. Планку можно использовать в качестве подготовки к тренировкам.

При этом для выполнения упражнения не требуется никакого оборудования, поэтому планку можно выполнять дома или во время перерывов на работе.

Инструкции

  • Примите исходное положение для отжимания.
  • Согните руки в локтях и положите предплечья на пол под прямым углом к ​​плечевым костям.
  • Убедитесь, что ваше тело выпрямлено.
  • Не сгибайте и не поднимайте таз, тело должно быть ровным.
  • Напрягите живот, чтобы держать тело прямо.
  • Стойте 1 минуту.

Говорят, что планка оказывает положительное влияние на психическое здоровье, поскольку действует как медитативное упражнение.

К данному упражнению имеются противопоказания.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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