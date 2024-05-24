Планка: чем полезно это упражнение и как его правильно выполнять

Планка — это простое и очень популярное силовое упражнение с использованием веса собственного тела.
Его основная цель — удерживать верхнюю часть тела параллельно земле.
Планка выполняется на продолжительное время, а не на повторение, и считается эффективным способом укрепить мышцы живота, рук, спины и ног.
Кроме того, планка улучшает общий тонус тела и помогает преодолеть проблемы с балансом, которые могут привести к травмам дома.
Планка также помогает растягивать мышцы и сухожилия, что влияет на развитие гибкости. Планку можно использовать в качестве подготовки к тренировкам.
При этом для выполнения упражнения не требуется никакого оборудования, поэтому планку можно выполнять дома или во время перерывов на работе.
Говорят, что планка оказывает положительное влияние на психическое здоровье, поскольку действует как медитативное упражнение.
К данному упражнению имеются противопоказания.
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