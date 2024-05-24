Футболист Миранчук поздравил брата с победой в финале Лиги Европы

Футболист Антон Миранчук о победе брата: "Гордость наша"

Футболист, полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук прокомментировал победу своего брата в Лиге Европы.

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Брат-близнец Антона Алексей Миранчук выступает за итальянский клуб "Аталанта". Он победил немецкий клуб "Байер" и выиграл трофей.

Хавбек команды выложил в соцсети фото Миранчука с кубком в руках.

"Гордость наша", — подписал Антон Миранчук снимок.

Портал "Комсомольской правды" пишет, что 28-летний Миранчук впервые вместе с командой взял этот трофей. Однако в финальном матче Алексей так и не вышел на поле.