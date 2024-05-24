Футболист Миранчук поздравил брата с победой в финале Лиги Европы

Футболист, полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук прокомментировал победу своего брата в Лиге Европы.
Брат-близнец Антона Алексей Миранчук выступает за итальянский клуб "Аталанта". Он победил немецкий клуб "Байер" и выиграл трофей.
Хавбек команды выложил в соцсети фото Миранчука с кубком в руках.
"Гордость наша", — подписал Антон Миранчук снимок.
Портал "Комсомольской правды" пишет, что 28-летний Миранчук впервые вместе с командой взял этот трофей. Однако в финальном матче Алексей так и не вышел на поле.
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