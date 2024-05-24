Италия может стать первой в истории с шестью сборными в Лиге чемпионов

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Италия может стать первой в истории страной с шестью командами в Лиге чемпионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это произойдет в случае того, если клуб "Аталанта" в сезоне-2023/2024 займет пятое место в турнирной таблице Серии А.

В связи с победой "Аталанты" в Лиге Европы и дополнительным слотом для итальянских команд за набранные очки в еврокубках сезона-2023/2024 страна получила такую возможность.

В настоящее время клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице Серии А, команде Гасперини нужно сыграть еще два раза. Шестое место занимает клуб "Рома".