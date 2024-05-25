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Фитнес-тренер рассказала, почему нельзя заниматься спортом натощак

Фитнес-тренер рассказала, почему нельзя заниматься спортом натощак

0:51
Спорт

Фитнес-эксперт Елена Соболь считает, что интенсивные тренировки на голодный желудок могут быть опасны для организма.

Фитнес-тренер рассказала, почему нельзя заниматься спортом натощак
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

"Людям, проживающим в условиях жаркого климата следует отказаться от интенсивных тренировок натощак из-за чрезвычайно высокого риска обезвоживания", — приводит слова Соболь портал "СЭ".

Она уточнила, что такие тренировки опасны из-за того, что в связи с недостатком углеводов у спортсмена может упасть уровень сахара в крови, что сразу же отразится на самой тренировке и его самочувствии. Также усилится выработка гормона стресса — кортизола, который разрушает иммунитет и способствует набору лишнего веса. Во время тренировки на голодный желудок у человека нет энергии для занятий, он быстро устает, повышается риск травмирования.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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