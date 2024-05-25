Фитнес-тренер рассказала, кому противопоказан эллипсоид

Фитнес-эксперт Елена Соболь объяснила, кому противопоказаны тренировки на эллипсоиде.
Кстати, эллиптический тренажер считается одним из самых безопасных кардиотренажеров. Однако на нем можно заниматься не всем.
Этот тренажер противопоказан людям с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, пороками сердца, тахикардией, гипертонией и тромбофлебитом вен. Аккуратными нужно быть родившим женщинам, особенно тем, кто перенес кесарево сечение, пишет портал "СЭ".
Прежде чем заниматься на эллипсоиде, стоит проконсультироваться с врачом.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.