Фитнес-тренер рассказала, кому противопоказан эллипсоид

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Фитнес-эксперт Елена Соболь объяснила, кому противопоказаны тренировки на эллипсоиде.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Кстати, эллиптический тренажер считается одним из самых безопасных кардиотренажеров. Однако на нем можно заниматься не всем.

Этот тренажер противопоказан людям с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, пороками сердца, тахикардией, гипертонией и тромбофлебитом вен. Аккуратными нужно быть родившим женщинам, особенно тем, кто перенес кесарево сечение, пишет портал "СЭ".

Прежде чем заниматься на эллипсоиде, стоит проконсультироваться с врачом.