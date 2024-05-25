Фитнес-эксперт рассказала, откуда появляется боль в суставах после тренировки

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, почему могут заболеть суставы после физической активности.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На это могут быть несколько причин.

Первая — мышечные спазмы.

"Одна из основных причин болей в суставах во время и после занятий спортом — большая нагрузка на суставы. Если вы берете слишком большой вес, мало отдыхаете и не следите за техникой выполнения упражнения, это может принести дискомфорт", — приводит портал "СЭ" слова Соболь.

Она добавила, что боль может появиться из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата: артроз, артрит, сколиоз, остеопороз и других.

Еще суставы могут заболеть если вы не делаете разминку и заминку.

"Очень важно подготовить организм к предстоящим физическим нагрузкам, а затем "успокоить" его", — считает тренер.

Она советует при возникновении болей в суставах во время тренировки сразу прекратить занятия.