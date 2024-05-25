Фитнес-эксперт рассказала, откуда появляется боль в суставах после тренировки

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, почему могут заболеть суставы после физической активности.
На это могут быть несколько причин.
Первая — мышечные спазмы.
"Одна из основных причин болей в суставах во время и после занятий спортом — большая нагрузка на суставы. Если вы берете слишком большой вес, мало отдыхаете и не следите за техникой выполнения упражнения, это может принести дискомфорт", — приводит портал "СЭ" слова Соболь.
Она добавила, что боль может появиться из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата: артроз, артрит, сколиоз, остеопороз и других.
Еще суставы могут заболеть если вы не делаете разминку и заминку.
"Очень важно подготовить организм к предстоящим физическим нагрузкам, а затем "успокоить" его", — считает тренер.
Она советует при возникновении болей в суставах во время тренировки сразу прекратить занятия.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.