Эффект плато в похудении: почему он возникает и как с ним бороться

Вес стоит на месте: эффект плато

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

В процессе похудения многие люди сталкиваются с так называемым "эффектом плато" — когда вес перестает снижаться даже при соблюдении диеты и занятиях спортом. Почему это происходит и как с этим бороться?

Почему вес стоит на месте? ЭФФЕКТ ПЛАТО

Одной из причин возникновения эффекта плато является адаптация организма к новому образу жизни. Когда мы начинаем соблюдать диету и заниматься спортом, наш организм привыкает к новому режиму и может перестать реагировать на уменьшение калорийности и увеличение физических нагрузок. В результате это может привести к тому, что вес не уменьшается.

Для того чтобы преодолеть эффект плато, необходимо внести изменения в свою диету и тренировки. Иногда достаточно просто изменить тип тренировок или увеличить их интенсивность, чтобы организм снова начал реагировать на изменения. Также полезно пересмотреть свое питание и добавить больше белка и овощей, а уменьшить количество углеводов и жиров.

Необходима консультация специалиста для подбора подходящей вам диеты, а также физических упражнений. Имеются противопоказания.

Важно помнить, что эффект плато — это временное явление и не стоит отчаиваться при его возникновении. Со временем, при правильном подходе к похудению, вес начнет снова снижаться. Главное — не останавливаться и продолжать двигаться к своей цели.