Фитнес-тренер объяснила, кому противопоказана румынская тяга

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, кому противопоказана румынская тяга.
Она уточнила, что это упражнение эффективно для проработки задней поверхности бедра и способствует росту ягодиц, делает мышцы более эластичными.
Но и минусы у румынской тяги тоже есть.
"Это меньшая эффективность для большой ягодичной и прямой мышцы бедра, если сравнивать с другими видами становых тяг. Также к минусам можно отнести риск получить травму позвоночника либо растянуть связки, если будет нарушена техника выполнения упражнения", — приводит портал "СЭ" слова тренера.
Соболь добавила, что новичкам не стоит делать это упражнение.
По словам эксперта, некоторые люди не могут справиться с этой тягой по нескольким причинам: скованность суставов, слабые мышцы и отсутствие контроля над телом.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.