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Фитнес-тренер объяснила, кому противопоказана румынская тяга

0:55
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, кому противопоказана румынская тяга.

Фитнес-тренер объяснила, кому противопоказана румынская тяга
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она уточнила, что это упражнение эффективно для проработки задней поверхности бедра и способствует росту ягодиц, делает мышцы более эластичными.

Но и минусы у румынской тяги тоже есть.

"Это меньшая эффективность для большой ягодичной и прямой мышцы бедра, если сравнивать с другими видами становых тяг. Также к минусам можно отнести риск получить травму позвоночника либо растянуть связки, если будет нарушена техника выполнения упражнения", — приводит портал "СЭ" слова тренера.

Соболь добавила, что новичкам не стоит делать это упражнение.

По словам эксперта, некоторые люди не могут справиться с этой тягой по нескольким причинам: скованность суставов, слабые мышцы и отсутствие контроля над телом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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