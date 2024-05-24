Миф о голодании: почему исчезновение желания кушать не приводит к снижению веса

Давайте выясним, почему употребление большего количества еды может помочь вам похудеть.
Первое, что нужно помнить, это то, что если вы будете есть меньше и делать это каждый день, ваш организм перейдет в режим экономии, и вы все время будете чувствовать голод.
Вспомните дни, когда вам приходилось пропускать завтрак и обед из-за занятости. Что произошло вечером? Вероятно, вы вернули все, что пропустили съесть в тот день.
И в таких случаях всегда хочется заказать что-нибудь другое (пицца и суши сейчас очень заманчивы) или купить в магазине продуктов больше, чем обычно.
Это все потому, что твое тело кричит — тревога! Количество белков, жиров и углеводов было ограничено!
Во-вторых, в организме происходит нехватка питательных веществ из-за голодания.
Таким образом, если долго голодать, то организм начинает экономить энергию, замедляется обмен веществ, и в результате этого, когда вы снова начинаете есть, вес может набираться даже быстрее, чем до голодания. Голодание может также привести к нарушениям обмена веществ и дефициту необходимых питательных веществ, что может привести к ухудшению состояния здоровья.
Поэтому важно подходить к процессу похудения ответственно и соблюдать правильное питание, а не голодать.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.