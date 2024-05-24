Миф о голодании: почему исчезновение желания кушать не приводит к снижению веса

Почему голодание- это неэффективный способ похудения

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Давайте выясним, почему употребление большего количества еды может помочь вам похудеть.

Как Похудеть Если Диета НЕ ПОМОГАЕТ (5 Научно Доказанных Советов)

Первое, что нужно помнить, это то, что если вы будете есть меньше и делать это каждый день, ваш организм перейдет в режим экономии, и вы все время будете чувствовать голод.

Вспомните дни, когда вам приходилось пропускать завтрак и обед из-за занятости. Что произошло вечером? Вероятно, вы вернули все, что пропустили съесть в тот день.

И в таких случаях всегда хочется заказать что-нибудь другое (пицца и суши сейчас очень заманчивы) или купить в магазине продуктов больше, чем обычно.

Это все потому, что твое тело кричит — тревога! Количество белков, жиров и углеводов было ограничено!

Во-вторых, в организме происходит нехватка питательных веществ из-за голодания.

Таким образом, если долго голодать, то организм начинает экономить энергию, замедляется обмен веществ, и в результате этого, когда вы снова начинаете есть, вес может набираться даже быстрее, чем до голодания. Голодание может также привести к нарушениям обмена веществ и дефициту необходимых питательных веществ, что может привести к ухудшению состояния здоровья.

Поэтому важно подходить к процессу похудения ответственно и соблюдать правильное питание, а не голодать.