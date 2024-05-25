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Тренер Соломин рассказал о пользе "походки самурая"

1:12
Спорт

Фитнес-эксперт Денис Соломин рассказал о пользе упражнения "походка самурая".

Тренер Соломин рассказал о пользе "походки самурая"
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Оно полезно для силы и гибкости ног. Улучшает подвижность коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, а также развивает силу мышц", — приводит "СЭ" слова тренера.

Часто это упражнение используют для специальной подготовки спортсменов в разных видах единоборств. Она позволяет отработать навык прохода в ноги и различные приемы в партере — положении, когда спортсмены касаются пола коленями.

Для того, чтобы любители фитнеса могли без травм выполнять упражнение, нужно заранее подготовить коленные суставы.

Спортсмены, у которых укреплены и разработаны все суставы ног, могут делать это упражнение как разминочное, например перед тренировкой нижней части тела.

Чтобы выполнить "походку самурая", нужно следить за впереди стоящей ногой: стопа и бедро должны двигаться в одной плоскости. То есть стопа не должна разворачиваться в период между отрывом пятки и касанием коленом пола.
А задняя нога в момент разворота бедра наружу не должна сильно разворачивать таз.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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