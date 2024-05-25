Доктор Фукуцудзи назвал упражнение для плоского живота

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Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева рассказала, возможно ли с помощью упражнения, которое придумал японский доктор Тошики Фукуцудзи сделать живот плоским за 30 дней.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, результат от упражнения с полотенцем можно заметить уже через несколько дней.

Чтобы выполнить упражнение: возьмите полотенце среднего размера и сверните его в валик (не больше 38 см длиной и 10 см шириной). Затем сядьте на коврик и убедитесь, что полотенце находится под поясницей. Поднимите руки вверх, ладони положите на пол, а мизинцы соедините. Поставьте ноги на пятки, большие пальцы соедините, чтобы получился треугольник.

Оставайтесь в таком положении пять минут.

Однако тренер Абдуллаева считает, что это упражнение не даст хорошего эффекта на пути к плоскому животу.

"Снизить массу тела можно, если вы расходуете калорий больше, чем потребляете. Это упражнение с очень низкой физической активностью, близкой к нулю. С таким же успехом можно лежать на диване и переключать пультом каналы", — приводит слова фитнес-тренера "СЭ".

Абдуллаева же считает, что это упражнение может быть полезно для правильной осанки.