Энберт о возможной карьере Валиевой: "Из неё вышел бы хороший специалист"

Фигурист Энберт уверен, что Валиева могла бы стать прекрасным тренером

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном катании Александр Энберт выразил своё мнение о возможной карьере тренера для фигуристки Камилы Валиевой в комментарии для "Спорт-Экспресс".

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева is licensed under public domain

Спортсмен отметил, что верит в потенциал Валиевой как тренера и считает, что её опыт в фигурном катании позволит ей развиться в этой области, если она захочет этим заняться.

Энберт уверен, что Валиева имеет все необходимые качества для успешной тренерской работы в будущем.

"Я считаю, из неё вышел бы хороший специалист. Её путь в фигурном катании позволил развить множество разных качеств, которые помогут ей стать прекрасным тренером, если она этого захочет", — отметил Энберт.

В январе Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу 25 декабря 2021 года, а все её результаты с этой даты были аннулированы.