Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД назвали самые частые ночные штрафы для водителей
Песто из петрушки и лимона: для ароматных блюд
Президент Йоханнес: Румыния не намерена отправлять войска на Украину
Актёр Рузиль Минекаев показал маленького сына
Зеленский намерен посетить празднование 80-летия высадки в Нормандии
Три сорта свёклы, дающие вкуснейшие плоды
Ученые научились предсказывать инсульт по анализу крови
В США суд отказал сети ресторанов в возмещении ущерба от Covid-19
Эксперты назвали связь бутылки воды и кошки
Энберт о возможной карьере Валиевой: "Из неё вышел бы хороший специалист"

Фигурист Энберт уверен, что Валиева могла бы стать прекрасным тренером

1:03
Спорт

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном катании Александр Энберт выразил своё мнение о возможной карьере тренера для фигуристки Камилы Валиевой в комментарии для "Спорт-Экспресс".

Фигурист Энберт уверен, что Валиева могла бы стать прекрасным тренером
Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева is licensed under public domain

Спортсмен отметил, что верит в потенциал Валиевой как тренера и считает, что её опыт в фигурном катании позволит ей развиться в этой области, если она захочет этим заняться.

Энберт уверен, что Валиева имеет все необходимые качества для успешной тренерской работы в будущем.

"Я считаю, из неё вышел бы хороший специалист. Её путь в фигурном катании позволил развить множество разных качеств, которые помогут ей стать прекрасным тренером, если она этого захочет", — отметил Энберт.

В январе Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу 25 декабря 2021 года, а все её результаты с этой даты были аннулированы.

Камила Валиева. Показательные выступления. Чемпионат России по фигурному катанию 2023
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Эксперты рассказали, как подсчитать возраст кошки
Китаец напился в отеле Москвы и впал в кому
Сливочно-апельсиновый смузи: готовим полезный напиток
The Guardian: детектор на основе ИИ может распознавать сарказм в речи
Как вырастить авокадо дома?
Отар Кушанашвили назвал топ-3 своих любимых российских звёзд
Центробанк подсчитал доходность негосударственных пенсионных фондов
Зачем отказаться от соломинок: влияние на здоровье и красоту
Эксперт объяснил, чем чревата для автомобиля установка нештатного аккумулятора
Болельщики "Динамо" уже купили на игру в Краснодаре более 2,5 тысяч билетов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников