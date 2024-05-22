Тарасова напутствовала получающих гражданство Узбекистана Гейниш и Чигирёва: "Пусть идут куда угодно!"

Тарасова дала совет получающим узбекское гражданство фигуристам Гейниш и Чигирёву

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение о решении фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва представлять Узбекистан на международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тренер заявила, что если спортсмены желают перейти в сборную Узбекистана или в другую команду, то пусть так и делают.

Тарасова подчеркнула, что это не считается потерей для России, учитывая тот факт, что страна не участвует в международных соревнованиях. Однако она выразила уверенность в том, что ведущие российские спортсмены останутся верными своей команде, и уход Гейниш и Чигирёва не окажет на уровень российского фигурного катания существенного влияния.

"Хотят перейти — тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут куда угодно! Это не потеря для нас… Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно", — сказала Тарасова, которую цитирует Sport24.

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв долгое время выступали вместе, показывая хорошие результаты, включая победу на Кубке Москвы и высокие места на чемпионате Москвы и Мемориале Панина-Коломенкина. В настоящее время они подали документы на получение узбекского гражданства.