Почему на весах недобор массы: исследование причин

Кому труднее всего набрать вес?

Набрать вес может быть одной из самых сложных задач как для людей с натурально быстрым метаболизмом, так и для тех, кто страдает от медленного обмена веществ.

ПРИЧИНЫ НИЗКОГО ВЕСА И СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. [Шишова О.И.]

Для людей с быстрым метаболизмом увеличение веса может означать постоянное употребление большого количества калорий и белков, что порой является настоящей проблемой.

С другой стороны, люди с медленным обменом веществ могут испытывать трудности в наборе веса из-за сложностей с пищеварением и усвоением питательных веществ. В обоих случаях важно консультироваться с врачом или диетологом, чтобы разработать индивидуальный план по набору веса и поддержанию здоровья.

Согласно теории американского психолога Уильяма Шелдона, существуют следующие типы телосложения: