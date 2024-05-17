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Эксперты МОК подсчитали, сколько получит Париж от проведения Олимпиады-2024

В МОК подсчитали, что ОИ-2024 принесут Парижу не менее 6,7 млрд евро чистой прибыли

1:41
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал результаты независимой экспертизы.

В МОК подсчитали, что ОИ-2024 принесут Парижу не менее 6,7 млрд евро чистой прибыли
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно опубликованным данным, проведение Олимпийских игр в Париже принесет региону значительную экономическую выгоду, оцениваемую в сумму от € 6,7 до € 11,1 млрд.

Отчёт, разработанный Центром права и экономики спорта (CDES), предполагает, что на Игры в Париже приедет от 2,3 до 3,1 миллиона туристов, приобретающих билеты на события. Большинство из них будут французы, составляющие около 64% посетителей. По оценкам Парижского офиса туризма, эти туристы потратят около € 2,6 млрд.

Кристоф Дюби, исполнительный директор МОК, заявил, что Игры в Париже-2024 станут первыми Олимпийскими играми, соответствующими олимпийской повестке 2020 года, и подтверждают, что Олимпийские игры могут не только приносить значительную экономическую выгоду, но и быть социально и экологически ответственными.

Большая часть финансирования Олимпийских игр-2024, превышающая € 7 млрд, будет осуществляться через медиапродажи, спонсорские контракты, продажу билетов и частные долгосрочные инвестиции в инфраструктуру. Сумма в размере $ 1,7 млрд будет внесена МОК. Государственное финансирование в размере € 3 млрд будет направлено на удовлетворение долгосрочных потребностей местных сообществ.

Олимпиада - 2024: так едем или нет?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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