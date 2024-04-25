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Пластический хирург рассказал, как оперативным путём можно сделать кубики пресса

Хирург Зленко: кубики пресса формируются посредством Vaser-липосакции

2:07
Спорт

Пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко рассказал о возможностях Vaser-липосакции в контексте создания выраженных мышц пресса.

Хирург Зленко: кубики пресса формируются посредством Vaser-липосакции
Фото: flickr.com by istolethetv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам врача, данная процедура может быть эффективным способом удаления жировой прослойки и выделения прямых мышц, создавая эффект кубиков пресса.

Зленко также оценил мифы, касающиеся способов создания кубиков. Он заявил, что имплантация, использование силикона или жира не относится к реальности. Вместо этого, Vaser-липосакция представляет собой технику филигранной скульптурной липосакции, которая выполняется с помощью ультразвуковой технологии Vaser.

Зленко объяснил, что процедура включает ультразвуковую обработку жировой ткани, которая превращает её в эмульсию, а затем аспирацию жира с помощью специального аппарата, который позволяет создать желаемый рельеф.

Главная цель процедуры — не добавить жир для формирования кубиков, а наоборот, убрать жировую прослойку, чтобы выделить естественные контуры прямых мышц живота, которые присутствуют у каждого человека, пишет Газета.Ru.

"Пластические хирурги не закачивают туда жир, чтобы сделать кубик, а убирают его так, чтобы обрисовать естественный контур прямых мышц живота, которые есть у каждого человека. Убирая покрывающую прямые мышцы жировую прослойку, пластический хирург выделяет эти естественные мышечные кубики", — рассказал Зленко.

Однако Зленко подчеркнул, что такую операцию можно выполнить не всем. Если у пациента преобладает висцеральный жир (жир внутренних органов), традиционная липосакция или липоскульптура становятся невозможными. В то же время при подкожном жире можно отработать прессовые кубики.

Также, по словам хирурга, важным фактором является состояние кожи: если она имеет хороший тонус и способна сократиться, то процедура может быть более эффективной.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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