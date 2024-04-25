Ортопед рассказал, к чему приведёт желание накачать только ягодицы, пресс или руки

Ортопед Сергеев рассказал, чем опасны попытки накачать только пресс или ягодицы

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-травматолог и ортопед Константин Сергеев поделился своими опасениями относительно проблем, которые могут возникнуть при чрезмерной нагрузке на определённые группы мышц в стремлении улучшить форму ягодиц, бицепсов или пресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Специалист заявил, что организм является единым целым и его следует рассматривать в комплексе.

"Наш организм — единое целое, и рассматривать его нужно в комплексе. Если поставить задачу развить какую-то определенную группу мышц, например только ягодицы или только плечевой пояс, это приведет к дисбалансу в организме и проблемам со здоровьем", — пояснил Сергеев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

С возрастом наша жизнь становится более однообразной, мы повторяем одни и те же рутинные действия изо дня в день. Поэтому наш организм нуждается в разнообразной физической нагрузке, чтобы компенсировать этот дефицит.

Сергеев подчеркнул, что это может быть оценено опытным тренером. Тренер сможет определить слабые группы мышц и разработать сбалансированную тренировочную программу.

Даже если у нас есть конкретная цель по развитию определенной части тела, специалист знает, как достичь этого без нарушения баланса всего организма, подытожил Сергеев.

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