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Сихарулидзе рассказал, от каких фигуристов исходят запросы на смену спортивного гражданства

Чемпион ОИ Сихарулидзе: гражданство хотят сменить фигуристы "очень среднего уровня"

1:52
Спорт

Глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал о запросах от фигуристов о смене гражданства.

Чемпион ОИ Сихарулидзе: гражданство хотят сменить фигуристы "очень среднего уровня"
Фото: vk.com/ruskating by ВК-аккаунт Федерации фигурного катания на коньках России is licensed under public domain

Он сообщил, что такие запросы есть, но их количество не является большим. Сихарулидзе выразил признательность тем руководителям, которые не размышляют о смене гражданства.

Он отметил, что запросы в основном исходят от средних спортсменов, которые надеются, что переход в другую страну поможет им стать мировыми лидерами в своей дисциплине.

"В основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что раз русские не выступают — он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером", — сказал Сихарулидзе в подкасте "Произвольная программа" на Первом канале.

Глава ФФККР также высказал свое недоумение по поводу спортсменов, которые не имеют иностранного гражданства, но требуют освобождения от национальной сборной. Он считает, что такие запросы на изменение гражданства, чтобы участвовать в международных соревнованиях, выглядят несколько странными.

Эти запросы от фигуристов стали результатом решений Международного союза конькобежцев (ISU), которые привели к отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение об отстранении было подтверждено и продлено в июне 2023 года. Международный союз конькобежцев организует соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов, которые не выражали поддержку Специального ведомства России (СВО) и не имеют связи с военными структурами, к участию в международных соревнованиях.

Уже 19 фигуристов меняют спортивное гражданство. Реакция фигурного сообщества.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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