Промес объявлен в розыск судебными приставами России из-за неуплаты налогов

По информации, полученной от телеграм-канала SHOT, российские судебные приставы объявили о розыске футболиста московского клуба "Спартак" Квинси Промеса из-за невыплаты налогов.
Промес является совладельцем компании "Посуда онлайн", в отношении которой ведутся два исполнительных производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Общая сумма долга составляет около 165 тысяч рублей.
Кроме того, Квинси Промес также имеет задолженности по налогам на сумму свыше 400 тысяч рублей, которая продолжает расти.
Ранее сообщалось, что после задержания нидерландского футболиста в ОАЭ, клуб "Спартак" прекратил выплату ему зарплаты.
В Нидерландах против Промеса вынесен приговор к 7,5 годам тюремного заключения. Суд по вопросу его экстрадиции из ОАЭ состоится 2 мая.
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