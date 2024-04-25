Глава РУСАДА Логинова рассказала об обиде на WADA

Глава РУСАДА Логинова: сотрудники обижены на WADA из-за отношения к РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сотрудники РУСАДА обижены из-за выпадов в адрес России на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщила ТАСС глава организации Вероника Логинова.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Мы постоянно контактируем с WADA. Думаю, каждый мой сотрудник испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которую мы проводим", — сказала она.

Она добавила, что у штатных работников небольшие зарплаты.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в ОИ-2024, которые пройдут в Париже в нейтральном статусе. В соревнованиях примут участие те атлеты из РФ, которые пройдут квалификацию в своих дисциплинах.