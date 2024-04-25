Глава РУСАДА Логинова рассказала об обиде на WADA

Сотрудники РУСАДА обижены из-за выпадов в адрес России на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщила ТАСС глава организации Вероника Логинова.
"Мы постоянно контактируем с WADA. Думаю, каждый мой сотрудник испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которую мы проводим", — сказала она.
Она добавила, что у штатных работников небольшие зарплаты.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в ОИ-2024, которые пройдут в Париже в нейтральном статусе. В соревнованиях примут участие те атлеты из РФ, которые пройдут квалификацию в своих дисциплинах.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".