Новосельцев рассказал, что является причиной спада результативность Дзюбы и Смолова

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Футболист Новосельцев напомнил, что Дзюба и Смолов взрослеют, результативность падает

1:07
Спорт

Бывший футболист "Зенита", "Ростова" и сборной России Иван Новосельцев поделился своим мнением о причинах спада результативности нападающих "Локомотива" Артёма Дзюбы и "Динамо" Фёдора Смолова.

Футболист Новосельцев напомнил, что Дзюба и Смолов взрослеют, результативность падает
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спортсмен отметил, что эти игроки уже много лет выступают на профессиональном уровне, и у каждого футболиста бывают периоды подъёма и спада.

Причины для этого могут быть разными, включая различные тренерские решения и игровую обстановку, убеждён футболист.

"Разные бывают ситуации: один тренер тебе доверяет, другой — нет, все относительно. И не стоит забывать, что ребята взрослеют, а позиция нападающего подвержена самой большей ротации и омоложению, в отличие от защиты», — сказал Новосельцев, которого цитирует Газета.Ru.

Смолов и Дзюба продолжают выступать за свои клубы: "Динамо" занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги с 41 очком, а "Локомотив" держится на пятом месте с 38 очками.

ДЗЮБА: все, что вы хотели спросить
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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