Новосельцев рассказал, что является причиной спада результативность Дзюбы и Смолова

Бывший футболист "Зенита", "Ростова" и сборной России Иван Новосельцев поделился своим мнением о причинах спада результативности нападающих "Локомотива" Артёма Дзюбы и "Динамо" Фёдора Смолова.
Спортсмен отметил, что эти игроки уже много лет выступают на профессиональном уровне, и у каждого футболиста бывают периоды подъёма и спада.
Причины для этого могут быть разными, включая различные тренерские решения и игровую обстановку, убеждён футболист.
"Разные бывают ситуации: один тренер тебе доверяет, другой — нет, все относительно. И не стоит забывать, что ребята взрослеют, а позиция нападающего подвержена самой большей ротации и омоложению, в отличие от защиты», — сказал Новосельцев, которого цитирует Газета.Ru.
Смолов и Дзюба продолжают выступать за свои клубы: "Динамо" занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги с 41 очком, а "Локомотив" держится на пятом месте с 38 очками.
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