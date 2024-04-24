Глава ФФККР напомнил, что распускающая слухи о Слуцкой Обласова как-то бегала голой по отелю

Президент ФФККР Писеев призвал не относиться серьёзно к словам Обласовой о Слуцкой

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал заявления бывшей фигуристки Кристины Обласовой о предполагаемом принятии допинга в прошлом олимпийском чемпионкой Ириной Слуцкой.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Писеев вспомнил события, связанные с Обласовой, которая ранее становилась причиной различных неприятных инцидентов, таких как беготня по отелю и купание в бассейне в полностью раздетом виде.

Президент ФФККР призвал отнестись к словам фигуристки с определённой критикой и недоверием. Он указал, что такое поведение не позволяет серьезно относиться к заявлениям Обласовой.

"Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы её разыскивали. Серьёзно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у неё эти проблемы не прошли", — сказал Писеев, которого цитирует "РИА Новости Спорт".

Обласова и Слуцкая в определённый период тренировались в одной группе под руководством тренера Жанны Громовой.

В интервью для "Чемпионата" Кристина Обласова упомянула о том, что в 20 лет Слуцкой был поставлен диагноз астма, который предоставил ей возможность принимать специальные препараты, якобы влияющие на её спортивные выступления.