Спортивный юрист назвал ситуацию с решением ВАДА по допингу китайских пловцов и Валиевой вопиющей

Юрист Прокопец: адвокатам Валиевой нужно напомнить суду Швейцарии о допинге китайцев

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец поделился своим мнением относительно использования ситуации с допингом китайских спортсменов в контексте дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперт указал на возможность изменения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) Верховным судом Швейцарии в случае нарушений процедуры.

Однако Прокопец выразил сомнения в том, что дело китайских спортсменов может существенно повлиять на решение по делу Валиевой. Прокопец отметил, что, несмотря на явные противоречия в поведении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к разным спортсменам, это не обязательно станет основанием для отмены решения, принятого в отношении Валиевой.

Юрист признал, что ситуация вызывает возмущение, но не уверен, что она может служить достаточным основанием для пересмотра дела.

"Безусловно, на месте адвокатов Валиевой я бы предоставил это дело, предоставил доказательства того, что ВАДА так себя ведет по отношению к другим спортсменам. Но не уверен, что это может быть процессуальным основанием для отмены решения. Хотя, конечно, ситуация вопиющая", — сказал Прокопец в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Недавно стало известно, что 23 китайских пловца, участвовавших на Олимпийских играх в Токио, получили положительные результаты на действие запрещенного препарата триметазидина, тем самым нарушив антидопинговые правила. Валиева также была дисквалифицирована на 4 года из-за этого препарата.

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