Тарасова резко отреагировала на слова Обласовой по поводу Слуцкой: "Она совсем с ума сошла?"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила своё недовольство по поводу заявлений бывшей фигуристки Кристины Обласовой о возможном принятии допинга Ириной Слуцкой, двукратной чемпионкой мира.
Тарасова отреагировала на эти заявления, назвав их лживыми и неприемлемыми.
В своих комментариях Тарасова выразила возмущение словами Обласовой, говоря, что она даже не знает, кто она такая, и считает её слова безумными.
Она также выразила мнение, что Обласова должна понести ответственность за свои порочащие достоинство Слуцкой заявления.
"Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, её надо привлечь (к ответственности)", — сказала Тарасова, которую цитирует "РИА Новости Спорт".
Кристина Обласова в интервью заявила, что Слуцкая получила диагноз астмы в 20 лет и использовала специальные препараты для улучшения прыжков, влияющие на их качество и силу. Обласова предполагает, что это помогло Слуцкой добиваться успеха и выигрывать медали на крупных соревнованиях.
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