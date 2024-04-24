Тарасова резко отреагировала на слова Обласовой по поводу Слуцкой: "Она совсем с ума сошла?"

Тарасова призвала привлечь к ответственности фигуристку Обласову за сплетни о Слуцкой

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила своё недовольство по поводу заявлений бывшей фигуристки Кристины Обласовой о возможном принятии допинга Ириной Слуцкой, двукратной чемпионкой мира.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова отреагировала на эти заявления, назвав их лживыми и неприемлемыми.

В своих комментариях Тарасова выразила возмущение словами Обласовой, говоря, что она даже не знает, кто она такая, и считает её слова безумными.

Она также выразила мнение, что Обласова должна понести ответственность за свои порочащие достоинство Слуцкой заявления.

"Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, её надо привлечь (к ответственности)", — сказала Тарасова, которую цитирует "РИА Новости Спорт".

Кристина Обласова в интервью заявила, что Слуцкая получила диагноз астмы в 20 лет и использовала специальные препараты для улучшения прыжков, влияющие на их качество и силу. Обласова предполагает, что это помогло Слуцкой добиваться успеха и выигрывать медали на крупных соревнованиях.