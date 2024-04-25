Вратарь Бобровский сделал сейв в игре против "Тампы"

Голкипер "Флориды" Бобровский совершил сейв во втором матче против "Тампы"

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Голкипер американского хоккейного клуба "Флорида" россиянин Сергей Бобровский отразил 21 попытку забить год в его ворота и помог "Флориде" во второй раз выиграть "Тампу" в плей-офф НХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnold C is licensed under public domain

Однако самым ярким событием вечера стала не победная шайба Картера Вераге в овертайме, а спасение российского вратаря во втором периоде, пишет портал "RT”.

Так, в середине второго периода 35‑летний Бобровский спас команду после броска Мэтта Дамбы в пустой угол ворот. Голкипер лежал лицом к воротам, но смог быстро сориентироваться и в эффектном прыжке отразил шайбу левой рукой.

Кстати, российский хоккеист Александр Овечкин, наоборот, огорчил болельщиков. В первой встрече с "Рейнджерс" он ни разу не потревожил Игоря Шестёркина, а во второй — совершил ошибку в большинстве, из-за которой "Вашингтон" проиграл.