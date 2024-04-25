Тренировка, которая поможет вам избавиться от целлюлита, а также тонизирует и улучшит внешний вид вашей кожи

Лучшая тренировка против целлюлита

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Целлюлит вызывается бугристыми жировыми отложениями под кожей, называемыми адипоцитами или "жировыми клетками”. Хотя целлюлит может появиться на любом участке вашего тела, в основном целлюлит проявляется в области бедер и ягодиц, потому что в этих областях относительно больше жировых клеток.

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Целлюлит — это не болезнь; это просто эстетическая проблема, которая может быть вызвана различными факторами. А физические упражнения — один из самых эффективных способов избавиться от целлюлита. Они не только помогут снизить вес и укрепить мышцы, но и улучшат кровоток в пораженных участках. Это улучшает внешний вид кожи и делает жировые клетки менее заметными под поверхностью.

Вот несколько упражнений против целлюлита, которые помогут вам избавиться от жировых отложений на бедрах и ягодицах, похожих на апельсиновую корку:

Приседания.

Встаньте так, чтобы ноги были на расстоянии бедер друг от друга, и согните колени, чтобы опуститься в положение приседания.

Следите за тем, чтобы движения были плавными и контролируемыми при подъеме. Повторяйте 3 подхода по 10 повторений каждый день.

Локоны для ног.

Лягте лицом вниз на коврик, вытянув одну ногу, а другую согнув в колене.

Следите за тем, чтобы ладони были обращены вниз для поддержки.

Согните рабочую ногу, подтягивая ее к себе, затем медленно выпрямите ее снова, сохраняя колено согнутым.

Повторяйте 3 подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Выпады.

Встаньте, расставив ноги на расстоянии бедер, и сделайте шаг вперед одной ногой, затем согните оба колена, пока переднее колено не согнется под углом 90 градусов.

Приподнимитесь и перенесите вес тела на пятку задней ноги, пока не почувствуете растяжение ягодиц и мышц бедра на этой ноге.

Задействуйте все мышцы тела, чтобы спина оставалась слегка выгнутой.

Вернитесь в исходное положение. Повторяйте три подхода по 10 повторений для каждой ноги каждый день.

Выпады с эспандером.

Обвяжите лодыжки эспандером, затем встаньте так, чтобы ноги были на расстоянии бедер друг от друга, и поставьте одну ногу немного впереди другой, чтобы получился выпад.

Поддерживайте грудь в тонусе и задействуйте мышцы пресса.

Сделайте выпад вперед на передней ноге, пока колено почти не коснется пола, затем вернитесь в исходное положение.

Держите ноги на месте, делая выпад назад противоположной ногой.

Повторяйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Марш для ягодичных мышц.

Лягте лицом вверх на коврик и согните ноги в коленях так, чтобы ступни находились ровно на полу.

Вытяните руки прямо по обе стороны от себя для равновесия.

Напрягите мышцы пресса и ягодичных мышц, чтобы поднять одно колено к груди, при этом другая нога должна касаться пола.

Опустите колено обратно и повторите с противоположной ногой, затем чередуйте 3 подхода по 20 повторений на каждой ноге каждый день.