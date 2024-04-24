Андрей Травников сообщил, что будет смена руководства хоккейного клуба "Сибирь" и имя нового тренера назовут в мае

Имя нового тренера хоккейного клуба "Сибирь" станет известно в мае

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Андрей Травников, который занимает пост губернатора Новосибирской области, сообщил, что было принято решение сменить руководителей и тренеров хоккейного клуба "Сибирь". Это связано с тем, что попечительский совет не был удовлетворен игрой клуба в прошлом сезоне. Имя нового ведущего тренера будет оглашено в мае.

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Напомним вам, что контракты с действующим тренерским штабом действительны до 30 апреля. Продлевать их клуб не планирует.

Травников сказал, что его не устраивают показатели команды "Сибирь" в текущем сезоне. Он считает, что проблемы вызваны не новой обстановкой: непривычная площадка и новый лед, а с людьми: составом команды, руководителями и тренерами. В связи с этим попечительский совет клуба принял решение о полном обновлении команды. И руководство и тренерский штаб будет заменен. Губернатор сказал, что на данный момент не будет анонсировать имя того, с кем клуб ведет переговоры. Все станет известно в мае.

Травников отметил, что перед новым руководством клуба будет поставлена задача не только выйти в плей-офф, но и сформировать новый этап развития хоккея в области.