Павел Яковлев заявил, что Валерий Карпин должен стать новым главным тренером футбольной команды "Спартак"

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Яковлев считает, что Карпин должен возглавить "Спартак"

0:59
Спорт

Павел Яковлев, который раньше играл на позиции полузащитника в "Спартаке", сказал "Матч ТВ" что хочет, чтобы Валерий Карпин стал ведущим тренером московской команды.

Яковлев считает, что Карпин должен возглавить "Спартак"
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним вам, что 14 апреля футбольный клуб Москвы уволил Гильермо Абаскаля из Испании, который занимал пост первого тренера. Сейчас обязанности этой должности исполняет Владимир Слишкович.

Яковлев, отвечая на вопрос, кого бы он хотел видеть на этом посту, сказал, что видит в "Спартаке" Карпина. Футболист рассказал, что этот тренер позволил ему выйти в большой футбол, за что выражает ему особые слова благодарности. Яковлев считает, что было бы интересно увидеть на посту ведущего тренера "Спартака" именно Карпина, учитывая его подход к этому спорту и тяге к победам. Футболист сказал, что он — это именно тот человек, которого не хватает в команде.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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