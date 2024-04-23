Экс-капитан "Спартака" рассказал, сколько денег тратит в месяц: "У меня трое детей, жена красивая"

Бывший капитан "Спартака" и полузащитник Денис Глушаков раскрыл некоторые детали своих ежемесячных трат.
Отвечая на вопрос о том, сколько денег он тратит в месяц, Глушаков пошутил, что 150 тысяч рублей у него уходит только на памперсы для его дочери.
После этого он объяснил, что сумма затрат на уплату налогов, бензина, коммунальных платежей и обслуживание семьи с тремя детьми и красивой женой значительно выше этой суммы.
"150 тысяч у меня только на памперсы дочке уходит. Это я шучу. Сколько выходит налогов, бензина, коммунальные, дети, садики, школа, много же уходит. У меня большая семья, трое детей, жена красивая. Честно, не знаю [сколько трачу].", — сказал Глушаков в эфире YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.
Футболист признался, что не знает точную сумму своих расходов в месяц, так как всегда занят и не находит времени для подсчетов. При этом он предполагает, что они составляют точно больше миллиона рублей в месяц.
На сегодняшний день 37-летний футболист выступает в армянском клубе "Урарту". За время своей карьеры в "Спартаке" (2013-2019 годы) Глушаков принял участие в 172 матчах во всех соревнованиях, забив 23 гола и сделав 10 результативных передач.
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