Тарасова высказалась о решении ВАДА по китайским пловцам и Валиевой: "Русская значит проклятая"

Заслуженная тренер СССР Татьяна Тарасова выразила реакцию на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое отказалось накладывать санкции на китайских пловцов, у которых было обнаружено вещество триметазидин, аналогичное тому, за что российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована ранее.
Тарасова считает, что это решение является политическим и демонстрирует явную предвзятость в отношении российских спортсменов.
Она подчеркнула, что это показательное отношение к русской, которая является практически ребёнком.
"Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребёнку. Русская значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.
Ранее стало известно, что 23 китайских пловца не прошли допинг-тесты перед Олимпиадой в Токио. ВАДА поддержала решение не проводить дополнительные проверки и не наказывать спортсменов. Китайская сборная по плаванию на Играх выиграла три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Какие-либо дальнейшие действия по этому вопросу не сообщаются.
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