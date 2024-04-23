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Тарасова высказалась о решении ВАДА по китайским пловцам и Валиевой: "Русская значит проклятая"

Тарасова призналась, что ненавидит ВАДА за их решение по русской девочке Валиевой

1:18
Спорт

Заслуженная тренер СССР Татьяна Тарасова выразила реакцию на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое отказалось накладывать санкции на китайских пловцов, у которых было обнаружено вещество триметазидин, аналогичное тому, за что российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована ранее.

Тарасова призналась, что ненавидит ВАДА за их решение по русской девочке Валиевой
Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Тарасова считает, что это решение является политическим и демонстрирует явную предвзятость в отношении российских спортсменов.

Она подчеркнула, что это показательное отношение к русской, которая является практически ребёнком.

"Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребёнку. Русская значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу", — сказала Тарасова, которую цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что 23 китайских пловца не прошли допинг-тесты перед Олимпиадой в Токио. ВАДА поддержала решение не проводить дополнительные проверки и не наказывать спортсменов. Китайская сборная по плаванию на Играх выиграла три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Какие-либо дальнейшие действия по этому вопросу не сообщаются.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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