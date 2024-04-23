Те, кто очень хочет похудеть, часто совершают одну типичную ошибку

Спортивный врач Тош назвала распространённую ошибку тех, кто мечтает похудеть

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Эксперт спортивной медицины доктор Эшли Тош упомянула об одной распространенной ошибке, которую человек может совершить при стремлении сбросить вес.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Речь идет об излишнем фокусировании на регулярном взвешивании, пишет www.mirror.co.uk.

По словам эксперта, не следует слишком сильно придавать значение цифрам на весах. Они не являются абсолютным показателем вашего прогресса в похудении, и их излишнее внимание может вызвать демотивацию, даже если вы всё делаете правильно.

Вместо этого, специалисты рекомендуют рассматривать процесс похудения как целостный процесс, фокусируясь не только на числах на весах, но и на общем физическом состоянии.

Считается, что нормальным темпом потери веса является 0,5-1 килограмм в неделю. Более быстрое снижение веса может привести к нестабильным и неустойчивым результатам.

Таким образом, осознанное отношение и фокус на общем состоянии здоровья, уровне энергии и физической активности являются более важными факторами, чем просто цифры на весах. Подход, основанный на долгосрочных и устойчивых изменениях, является здравым и рекомендуемым при стремлении к похудению и достижению оптимального физического состояния.

Как часто нужно взвешиваться?