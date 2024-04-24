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Теннисист Джокович хочет еще сыграть против Надаля до завершения карьеры

Теннисист Джокович надеется сыграть против Надаля до завершения карьеры

0:47
Спорт

Первая ракетка мира 36-летний Новак Джокович считает своим главным соперником Рафаэля Надаля.

Теннисист Джокович надеется сыграть против Надаля до завершения карьеры
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Джокович надеется сыграть с ним еще раз до завершения своей карьеры.

В понедельник, 22 апреля, сербский теннисист взял награду Laureus, которую считают спортивным "Оскаром", как лучший спортсмен прошлого года.

"Я очень уважаю Рафаэля Надаля, он хороший человек, легенда тенниса и мой самый главный соперник за все это время", — приводит РИА Новости слова Джоковича.

Он также выразил желание сыграть против Надаля хотя бы еще раз. Так как, по словам Джоковича, он сделал в своей карьере все, чтобы вдохновить многих молодых людей по всему миру.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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