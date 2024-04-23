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Стало известно, кто вошёл в десятку самых высокооплачиваемых российских атлетов в зимних видах спорта

Семененко вышел на первое место по доходам среди представителей зимних видов спорта

1:52
Спорт

Известный российский фигурист и двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко был признан одним из самых успешных спортсменов зимних видов спорта с наибольшим заработком в сезоне 2023/2024 года, согласно данным Metaratings.ru.

Семененко вышел на первое место по доходам среди представителей зимних видов спорта
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В рейтинге учитывались как официальные, так и коммерческие доходы спортсменов.

Семененко занял первое место в этом списке, заработав около 6,35 миллионов рублей. Он продемонстрировал впечатляющие выступления на различных соревнованиях.

На втором месте оказалась фигуристка Аделия Петросян с заработком около 6,28 миллионов рублей. В рейтинге также значатся другие известные спортсмены разных зимних видов спорта.

Лыжник Александр Большунов занял третье место с доходом около 5,34 миллионов рублей, а лыжница Вероника Степанова оказалась на четвертой строчке с заработком около 4,49 миллионов рублей.

Пятую и шестую позиции заняли фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов соответственно, с доходами около 4,41 миллионов рублей каждый. В первой десятке также присутствуют Владислав Дикиджи, Софья Муравьева, Наталия Шевченко и Ирина Казакевич, представляющие различные виды спорта, включая фигурное катание и биатлон.

Таким образом, эти спортсмены заслужили признание как самые успешные и высокооплачиваемые российские спортсмены зимних видов спорта в сезоне 2023/2024 года.

Пекин-2022 | Евгений Семененко. Короткая программа, мужское одиночное катание
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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