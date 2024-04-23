Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы

Винер сказала, что Аверина завершает карьеру не из-за травмы

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ирина Винер, которая занимает пост главы ВФХГ, рассказала, что российская гимнастка Дина Аверина приняла решение завершить карьеру не из-за травмы.

Фото: minsport.tatarstan.ru by Официальный сайт министерства спорта республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Напомним, что ранее Аверина в своих социальных сетях поделилась, что сделала первую в своей жизни операцию.

Винер сказала, что Аверина — очень сильная спортсменка. Если бы не было унижений на Олимпиаде, то гимнастка смогла бы преодолеть все препятствия и участвовать в Играх. Завершила карьеру Аверина не из-за полученной травмы.

Известно, что 25-летняя Аверина завоевала 1 серебряную медаль на Олимпиаде, 18 золотых наград на мировых состязаниях. Она также 10 раз побеждала на чемпионатах Европы и 3 раза занимала первое место на Европейских играх. О завершении спортивной карьеры гимнастка совместно со своей сестрой Ариной Авериной объявила в феврале.