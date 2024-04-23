РУСАДА за март проверило на допинг 15 футболистов, большинство которых из "Локомотива"

В марте РУСАДА чаще проверяло на допинг футболистов клуба "Локомотив"

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Из материалов РУСАДА стало известно, что за март агентство проверило на наличие допинга 15 футболистов РПЛ. Большинство из них играют за московскую команду "Локомотив".

Фото: soccer.ru by Елена Рыбакова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Проверку РУСАДА проходили игроки "Локомотива": Илья Лантратов, Дмитрий Баринов, Евгений Морозов и Алексей Батраков.

Были проверены и игроки из других клубов: два футболиста из команды "Краснодар", двое из клуба "Рубин" в Казани, по два футболиста их "Спартака" Москвы и "Ахмата" в Грозном. Также проверяли по 1 игроку из команд: "Ростов", ЦСКА Москвы и "Динамо".

Известно, что в прошлом году проверке на допинг чаще всего подвергались футболисты из клуба "Спартак". Их было 12. А всего проверку РУСАДА прошли 113 игроков РПЛ.