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Нина Мозер сказала, что с удовольствием будет работать с фигуристами Хабибуллиной и Княжуком

Мозер считает спортивную пару Хабибуллиной и Княжука перспективной

1:10
Спорт

Нина Мозер, которая является заслуженным тренером РФ по фигурному катанию, сказала, что у спортивной пары Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука есть перспективы. Тренер выразила готовность работать со спортсменами.

Мозер считает спортивную пару Хабибуллиной и Княжука перспективной
Фото: minsport.tatarstan.ru by Официальный сайт министерства спорта республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Напомним вам, что ранее фигуристы рассказали, что приняли решение перейти под руководство Мозер. До этого они занимались у Сергея Доброскокова.

Мозер рассказала, что Хабибуллина и Княжук настроены на серьезную работу, они хотят добиваться результатов, и это видно. Тренер также похвалила базу и перспективы ребят в фигурном катании.

Мозер считает переход этой спортивной пары в её группу вызовом. Она поделилась, что не хотела возвращаться к серьезной тренерской работе. Но желание Хабибуллиной и Княжука работать, настрой тренеров команды Мозер заставили её включиться в процесс и серьезно отнестись к предстоящей работе.

Напомним вам, что 19-летняя Хабибуллина и 23-летний Княжук стали работать в паре с сезона 2019-2020 года.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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