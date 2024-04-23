Нина Мозер сказала, что с удовольствием будет работать с фигуристами Хабибуллиной и Княжуком

Нина Мозер, которая является заслуженным тренером РФ по фигурному катанию, сказала, что у спортивной пары Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука есть перспективы. Тренер выразила готовность работать со спортсменами.
Напомним вам, что ранее фигуристы рассказали, что приняли решение перейти под руководство Мозер. До этого они занимались у Сергея Доброскокова.
Мозер рассказала, что Хабибуллина и Княжук настроены на серьезную работу, они хотят добиваться результатов, и это видно. Тренер также похвалила базу и перспективы ребят в фигурном катании.
Мозер считает переход этой спортивной пары в её группу вызовом. Она поделилась, что не хотела возвращаться к серьезной тренерской работе. Но желание Хабибуллиной и Княжука работать, настрой тренеров команды Мозер заставили её включиться в процесс и серьезно отнестись к предстоящей работе.
Напомним вам, что 19-летняя Хабибуллина и 23-летний Княжук стали работать в паре с сезона 2019-2020 года.
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