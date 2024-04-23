Какие есть основные части тренировок и почему они так важны?

Три основные части программы тренирвоок

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Три части тренировки — это кардиотренировка для повышения частоты сердечных сокращений, сопротивление для наращивания мышечной массы и гибкость для предотвращения травм.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чтобы начать составлять свою собственную программу упражнений, вам следует ознакомиться с ее тремя основными компонентами и с тем, почему они важны для вашего общего состояния здоровья:

Кардиотренировка.

Сердечно-сосудистая активность стимулирует работу сердца и может снизить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и рака легких и толстой кишки. Кардиотренировки также приносят пользу, не связанную с заболеваниями, например, сжигают калории и помогают контролировать аппетит, повышают настроение за счет выброса эндорфинов, улучшают сон и повышают выносливость.

Вы должны выполнять аэробные упражнения средней интенсивности не менее 150 минут в неделю (например, быстрая ходьба, теннис и танцы) или 75 минут аэробных упражнений высокой интенсивности в неделю (например, пешие прогулки в гору, бег и плавание кругами). В идеале вы должны использовать обе части в течение недели.

Тренировка с отягощениями (силовые тренировки).

Во время силовых тренировок вы разрушаете мышечную ткань и восстанавливаете ее для увеличения мышечной массы. Сила также может помочь вам достичь следующего:

Уменьшайте признаки и симптомы хронических заболеваний, таких как артрит, депрессия и диабет.

Улучшайте качество своей жизни, улучшая равновесие и снижая риск падения. С возрастом поддержание силы также дает вам независимость.

Уменьшите риск развития остеопороза за счет увеличения плотности костной ткани.

Рекомендуется выполнять силовые тренировки средней и высокой интенсивности не реже двух дней в неделю. Этого можно достичь с помощью свободных весов, силовых тренажеров или используя вес собственного тела, например, выполняя отжимания и подтягивания.

Гибкость.

Хорошо растянутые мышцы обеспечивают полный диапазон движений, могут улучшить общие спортивные результаты, снизить риск получения травм на тренировке и облегчить повседневную деятельность, такую как наклоны, дотягивание и поднимание предметов.

Следование этим рекомендациям по гибкости поможет вам избежать травм на тренировке:

Не рассматривайте растяжку как разминку. Вы можете навредить себе, растягивая замерзшие мышцы, и на самом деле принести своему телу больше вреда, чем пользы.

Растягивайтесь одинаково с обеих сторон, чтобы добиться симметрии гибкости. Неравная гибкость может служить фактором риска получения травм.

Сосредоточьтесь на основных группах мышц, таких как бедра, шея, плечи, тазобедренный сустав и поясница. Опять же, убедитесь, что вы растягиваете обе стороны.

Выполняйте каждую растяжку около 30 секунд.

Не подпрыгивайте на месте, так как это может привести к скованности, а не гибкости мышц.