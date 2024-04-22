Футболист Аршавин ответил, кого видит тренером для "Спартака"

Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин ответил, кого видит на месте нового тренера фк "Спартак".

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Напомним, что недавно в отставку ушел Гильермо Абаскаль. Сейчас временно клуб возглавил тренер Владимир Слишкович.

По словам Аршавина, он предпочёл бы кандидата в тренеры Валерия Карпина, а не Станислава Черчесова.

"С этими двумя фамилиями (Карпин и Черчесов) я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича", — ответил Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в последнем матче под руководством Слишковича клуб выиграл у "Ростова" со счетом 5:1.